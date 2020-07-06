https://ria.ru/20200706/1573931776.html
Более 600 абонентов остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Более 600 абонентов остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских силовиков окраин и пригорода подконтрольной самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:09
2020-07-06T09:09
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573931030.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:267:3072:1995_1400x0_80_0_0_c53c859c5c42fd9e7f160e9d5d8db706.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире