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Более 600 абонентов остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Более 600 абонентов остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских силовиков окраин и пригорода подконтрольной самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:09
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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донецкая народная республика
горловка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире

Более 600 абонентов остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР

09:09 06.07.2020
787
© РИА Новости / Сергей АверинСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Более 600 абонентов остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских силовиков окраин и пригорода подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 100 мин и снарядов различного калибра по окраинам и пригороду Горловки.
"В результате обстрела микрорайона "Комсомолец" в Горловке повреждено остекление здания насосной станции "Компания" Вода Донбасса", обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты "Комсомолец", в результате чего более 600 абонентов в настоящее время остаются без электроснабжения",- сказал представитель ведомства.
Стела на въезде в Горловку
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