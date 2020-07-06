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В Республике Алтай восстановят сгоревшую у подножия Белухи часовню
Восстановление сгоревшей у подножия горы Белухи часовни начали в Республике Алтай, сообщают в Горноалтайской епархии. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:06
2020-07-06T09:06
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БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости.
Восстановление сгоревшей у подножия горы Белухи часовни начали в Республике Алтай
, сообщают в Горноалтайской епархии.
"При поддержке правительства Республики Алтай начались восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Часовню у подножия горы Белуха в Республике Алтай возвели по инициативе поисково-спасательного отряда "Ак-кем" в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Она полностью сгорела в ночь на 13 июня. Подозреваемого в поджоге задержали.
"Она была самой высокогорной часовней в России… Здесь совершались поминовения погибших в горах. Здесь всякий спутник мог помолиться Богу перед опасным восхождением или просто укрыться от непогоды… Сердечно просим оказать посильную помощь в деле восстановления часовни", - уточняют в епархии.
Ранее в епархии сообщали, что сгоревшую часовню возвели спасатели на их деньги и средства добровольцев, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.