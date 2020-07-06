В Республике Алтай восстановят сгоревшую у подножия Белухи часовню

БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости. Восстановление сгоревшей у подножия горы Белухи часовни начали в Восстановление сгоревшей у подножия горы Белухи часовни начали в Республике Алтай , сообщают в Горноалтайской епархии.

"При поддержке правительства Республики Алтай начались восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Часовню у подножия горы Белуха в Республике Алтай возвели по инициативе поисково-спасательного отряда "Ак-кем" в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Она полностью сгорела в ночь на 13 июня. Подозреваемого в поджоге задержали.

"Она была самой высокогорной часовней в России… Здесь совершались поминовения погибших в горах. Здесь всякий спутник мог помолиться Богу перед опасным восхождением или просто укрыться от непогоды… Сердечно просим оказать посильную помощь в деле восстановления часовни", - уточняют в епархии.