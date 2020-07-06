https://ria.ru/20200706/1573931656.html
Мишустин распорядился выделить допсредства на выплаты соцработникам
Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:06
2020-07-06T09:25
россия
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Правительство по поручению президента России Владимира Путина
выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - говорится в сообщении.
Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.
Для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации коронавируса – 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.
Также соцработникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.
Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.
Ранее глава государства поручил поддержать работников соцорганизаций. Отмечается, что право на пособие сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.