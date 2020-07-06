https://ria.ru/20200706/1573931514.html
Иракские силовики опровергли информацию об обстреле аэропорта Багдада
Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:02
2020-07-06T09:02
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/46/1559534677_216:215:3475:2048_1400x0_80_0_0_1a8a195ad3c517b815131274e3d313f4.jpg
https://ria.ru/20200706/1573929318.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/46/1559534677_216:215:3475:2048_1400x0_80_0_0_1a8a195ad3c517b815131274e3d313f4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/46/1559534677_346:0:3077:2048_1400x0_80_0_0_e6af5cd23e6b9a59810babd1481ea6cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155953/46/1559534677_281:0:2329:2048_1400x0_80_0_0_642683a63dad33878e02edb145cf2e62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада
.
Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что одна ракета упала в районе аэропорта иракской столицы.
"Многочисленные СМИ передали новость о падении ракеты "Катюша" около терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость... Мы призываем СМИ обеспечивать точность и брать информацию исключительно у пресс-службы органов безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.
В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака
сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи
распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.