Иракские силовики опровергли информацию об обстреле аэропорта Багдада

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада

Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что одна ракета упала в районе аэропорта иракской столицы.

"Многочисленные СМИ передали новость о падении ракеты "Катюша" около терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость... Мы призываем СМИ обеспечивать точность и брать информацию исключительно у пресс-службы органов безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.

В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.