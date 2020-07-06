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Иракские силовики опровергли информацию об обстреле аэропорта Багдада
Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:02
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире

Иракские силовики опровергли информацию об обстреле аэропорта Багдада

09:02 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовАэропорт Багдада
Аэропорт Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Аэропорт Багдада. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада.
Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что одна ракета упала в районе аэропорта иракской столицы.
"Многочисленные СМИ передали новость о падении ракеты "Катюша" около терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость... Мы призываем СМИ обеспечивать точность и брать информацию исключительно у пресс-службы органов безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.
В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.
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Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.
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Мустафа аль-КаземиБагдад (город)ИракВ мире
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