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В Японии спасают население пострадавших от наводнений районов
Власти Японии эвакуируют население пострадавших от наводнений районов и ведут спасательные работы на востоке страны в связи с непрекращающимися дождями. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:00
кагосима (префектура)
нагасаки (город)
япония
в мире
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кагосима (префектура), нагасаки (город), япония, в мире

В Японии спасают население пострадавших от наводнений районов

09:00 06.07.2020
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© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Власти Японии эвакуируют население пострадавших от наводнений районов и ведут спасательные работы на востоке страны в связи с непрекращающимися дождями.
По различным сообщениям японских СМИ, в городе Кумамото и ряде населенных пунктов префектур Фукуока и Кагосима эвакуированы в общей сложности 47,5 тысячи человек, еще около 290 тысяч человек в префектурах Хиросима, Нагасаки и Айти получили рекомендации временно покинуть свои жилища из-за угрозы затопления и оползней.
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Как передал телеканал NHK, в префектуре Кумамото подтверждена гибель 26 человек, еще 15 находятся в состоянии остановки сердца и дыхания, но врачи пока не подтвердили их смерть, ведется поиск 11 пропавших без вести.
Наводнения вывели из строя линии электропередачи и водоснабжение в пострадавших районах. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, в понедельник в префектуре Кумамото остались без света 4,6 тысячи жилищ, а в префектуре Кагосима обесточены 4,9 тысячи домов.
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Кагосима (префектура)Нагасаки (город)ЯпонияВ мире
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