В Японии спасают население пострадавших от наводнений районов

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 24

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 24

Наводнения вывели из строя линии электропередачи и водоснабжение в пострадавших районах. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, в понедельник в префектуре Кумамото остались без света 4,6 тысячи жилищ, а в префектуре Кагосима обесточены 4,9 тысячи домов.