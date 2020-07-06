Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник "Офек-16"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Разведывательный спутник нового поколения "Офек-16" успешно запущен в космос и выведен на орбиту с базы "Пальмахим" в центре Разведывательный спутник нового поколения "Офек-16" успешно запущен в космос и выведен на орбиту с базы "Пальмахим" в центре Израиля в понедельник утром, сообщила пресс-служба минобороны страны.

"Сегодня в 4.00 минобороны Израиля и израильский авиапромышленный концерн IAI успешно запустили в космос разведывательный спутник "Офек-16". Запуск был произведен с космодрома в центре Израиля с использованием пусковой установки "Шавит", - говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны.

За запуском спутника на базе "Пальмахим" в центре страны наблюдали военные специалисты и ученые. В момент запуска и подготовки к нему все полеты над центральными районами Израиля были переведены на северные маршруты.

"Запуск был произведен чрезвычайно успешно, спутник был выведен на орбиту. Теперь космический аппарат выполняет свою миссию на орбите, и мы уже смогли поймать устойчивый сигнал в наземном центре управления IAI, что говорит о том, что спутник работает в соответствии с планом", - заявил бригадный генерал Шломи Судри на пресс-конференции для иностранных журналистов. По его словам, первые фотографии со спутника будут получены примерно через неделю.

"Офек-16" будет работать вместе с другими космическими аппаратами, запущенными Израилем ранее. Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал запуск спутника выдающимся достижением израильской оборонной промышленности.

"Успешный запуск спутника "Офек-16" - еще одно выдающееся достижение израильской оборонной отрасли в целом и израильской аэрокосмической промышленности в частности. Технологическое превосходство и разведывательные возможности необходимы для обеспечения безопасности Государства Израиль. Тот факт, что Израиль является одной из 13 стран в мире с возможностями запуска спутников, не является само собой разумеющимся, и это стало возможным благодаря людям, которые инвестировали в эти системы и продвигали эти возможности на протяжении многих лет", - цитирует заявление главы минобороны его пресс-служба.

"Офек-16" - электрооптический разведывательный спутник с расширенными возможностями. В течение начального периода эксплуатации спутник пройдет запланированную серию испытаний для определения его пригодности и уровня производительности.