Названы минусы диеты Максима Фадеева

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала слова продюсера Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала слова продюсера Максима Фадеева , который заявил, что за год сбросил около ста килограммов благодаря употреблению горячей воды.

"Думаю, с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей бы не возникало проблем с лишней массой тела", — сказала медик в интервью " Московскому комсомольцу ".

Кононенко не исключила, что Фадеев не только скорректировал образ питания, но и мог прибегнуть к липосакции или даже уменьшить размер желудка. Сам продюсер об этом не говорил.

Врач заметила, что избыточный вес, как правило, связан с нарушениями обмена веществ, и добавила, что с похуданием не все эти проблемы исчезнут.

"Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, суставах". Ирина Кононенко нутрициолог, кандидат медицинских наук нутрициолог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, такие проблемы встречаются у 30 процентов обращающихся к ней за помощью пациентов. Многие находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен и увеличивается масса тела. Также возможно повышение уровня холестерина в крови. С такими же трудностями может столкнуться и Фадеев, считает врач.