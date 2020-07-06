https://ria.ru/20200706/1573931325.html
Названы минусы диеты Максима Фадеева
Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала слова продюсера Максима Фадеева, который заявил, что за год сбросил около ста килограммов благодаря употреблению... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:56
2020-07-06T12:04
культура
шоу-бизнес
максим фадеев
диета
питание
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, максим фадеев, диета, питание, общество
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала слова продюсера Максима Фадеева
, который заявил, что за год сбросил около ста килограммов благодаря употреблению горячей воды.
"Думаю, с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей бы не возникало проблем с лишней массой тела", — сказала медик в интервью "Московскому комсомольцу
".
Кононенко
не исключила, что Фадеев не только скорректировал образ питания, но и мог прибегнуть к липосакции или даже уменьшить размер желудка. Сам продюсер об этом не говорил.
Врач заметила, что избыточный вес, как правило, связан с нарушениями обмена веществ, и добавила, что с похуданием не все эти проблемы исчезнут.
"Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, суставах".
Ирина Кононенко
нутрициолог, кандидат медицинских наук
По словам специалиста, такие проблемы встречаются у 30 процентов обращающихся к ней за помощью пациентов. Многие находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен и увеличивается масса тела. Также возможно повышение уровня холестерина в крови. С такими же трудностями может столкнуться и Фадеев, считает врач.
"У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнется со многими проблемами", — сказала Кононенко.