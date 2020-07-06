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В хабаровский суд направили дело по трем сотрудникам псевдомедцентров
Уголовное дело в отношении троих работников псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания, направлено в суд в Хабаровском крае, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:56
ирина волк
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хабаровский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ирина волк, дальний восток, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В хабаровский суд направили дело по трем сотрудникам псевдомедцентров

08:56 06.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении троих работников псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания, направлено в суд в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что в 2019 году полицейские пресекли деятельность псевдомедицинских центров, расположенных в нескольких городах Дальнего Востока.
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По версии следствия, злоумышленники, не имея специальных познаний в области медицины, проводили диагностику состояния здоровья клиентов - преимущественно пожилого возраста. После этого "врачи" якобы обнаруживали у них заболевания и предлагали пройти лечение в клинике. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей. Таким образом, уточняется, под видом оказания врачебной помощи фигуранты похитили более 13,5 миллиона рублей у 124 граждан.
"Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу", - сказала Волк.
Она отметила, что ранее в суд были переданы дела еще в отношении двоих сотрудников этих центров. Предварительное расследование в отношении других участников группы продолжается.
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Ирина ВолкДальний ВостокХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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