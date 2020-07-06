В хабаровский суд направили дело по трем сотрудникам псевдомедцентров

ХАБАРОВСК, 6 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении троих работников псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания, направлено в суд в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что в 2019 году полицейские пресекли деятельность псевдомедицинских центров, расположенных в нескольких городах Дальнего Востока.
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По версии следствия, злоумышленники, не имея специальных познаний в области медицины, проводили диагностику состояния здоровья клиентов - преимущественно пожилого возраста. После этого "врачи" якобы обнаруживали у них заболевания и предлагали пройти лечение в клинике. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей. Таким образом, уточняется, под видом оказания врачебной помощи фигуранты похитили более 13,5 миллиона рублей у 124 граждан.
"Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)… дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу", - сказала Волк.
Она отметила, что ранее в суд были переданы дела еще в отношении двоих сотрудников этих центров. Предварительное расследование в отношении других участников группы продолжается.