В хабаровский суд направили дело по трем сотрудникам псевдомедцентров

По версии следствия, злоумышленники, не имея специальных познаний в области медицины, проводили диагностику состояния здоровья клиентов - преимущественно пожилого возраста. После этого "врачи" якобы обнаруживали у них заболевания и предлагали пройти лечение в клинике. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей. Таким образом, уточняется, под видом оказания врачебной помощи фигуранты похитили более 13,5 миллиона рублей у 124 граждан.