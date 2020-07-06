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В Австралии закроют границу между штатами из-за роста случаев COVID-19
Власти Австралии решили со среды закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за рекордного роста случаев COVID-19, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
новый южный уэльс
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австралия
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, новый южный уэльс, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

В Австралии закроют границу между штатами из-за роста случаев COVID-19

08:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМельбурн
Мельбурн
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Австралии решили со среды закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за рекордного роста случаев COVID-19, сообщает телеканал ABC со ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса.
Эндрюс заявил в ходе пресс-конференции, что в штате Виктория было зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусом - рекордные для штата. Еще два человека скончались от COVID-19 в штате, таким образом число жертв в Австралии достигло 106.
Премьер отметил, что решение закрыть границу с 11.59 вторника (6.59 мск среды), было принято после переговоров с премьером штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян и премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Для поездок в Новый Южный Уэльс будет создана система пропусков.
Ранее власти Виктории полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, на которые приходится большое число заражений коронавирусом. Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3 тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонНовый Южный УэльсВиктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
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