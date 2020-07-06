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ВСУ выпустили в направлении Горловки сто мин и снарядов, заявили в ДНР
Украинские силовики в понедельник обстреляли пригород и окраины подконтрольной Донецкой народной республике Горловки, выпущено 100 мин и снарядов, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:56
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353
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

ВСУ выпустили в направлении Горловки сто мин и снарядов, заявили в ДНР

08:49 06.07.2020 (обновлено: 08:56 06.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли пригород и окраины подконтрольной Донецкой народной республике Горловки, выпущено 100 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня ночью в 2.45 (мск) вооруженные формирования Украины начали массированный обстрел населенных пунктов на Горловском направлении. Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов, из них 16 снарядов калибром 152 миллиметра, 33 - калибром 122 миллиметра, 17 мин калибром 120 миллиметров и 34 мины из 82-миллиметрового миномета. Обстрел пришелся в том числе на жилые кварталы, в то время как мирные жители спали у себя в домах", - сказал представитель ведомства.
Осколки снарядов, которыми украинские силовики обстреляли жилые кварталы в Донецкой области
5 июля, 21:27
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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5 июля, 10:00
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
0001115
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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