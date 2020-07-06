https://ria.ru/20200706/1573931030.html
ВСУ выпустили в направлении Горловки сто мин и снарядов, заявили в ДНР
Украинские силовики в понедельник обстреляли пригород и окраины подконтрольной Донецкой народной республике Горловки, выпущено 100 мин и снарядов, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:49
2020-07-06T08:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире