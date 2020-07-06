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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49 043, умерли еще 13 человек, сообщила в понедельник система... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:59
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире

На Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусом

08:48 06.07.2020 (обновлено: 08:59 06.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49 043, умерли еще 13 человек, сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 6 июля, в стране выявлены 49 043 случаев COVID-19, из них 543 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 262 человека, из них 13 за последние сутки. Всего выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
"Всего за время пандемии заболели 3550 детей и 7030 медработников. Из них за последние сутки 41 ребенок и 40 медработников", - заявил министр здравоохранения Украины на брифинге в понедельник.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской – 104, Ровенской областях – 82, в Киеве – 59.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиевУкраинаВ мире
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