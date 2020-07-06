На Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на 6 июля, в стране выявлены 49 043 случаев COVID-19, из них 543 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 262 человека, из них 13 за последние сутки. Всего выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.