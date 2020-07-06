Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости. Власти Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник и попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.

В выходные в социальных сетях появилась информация о том, что власти региона якобы приняли решение о закрытии Мурманска в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу.

"Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание", — заявил глава региона.

Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области, прежде всего в областном центре, остается напряженной. По информации регионального Минздрава, на утро понедельника госпитализировано 734 человека. Общее число заболевших составляет около шести тысяч человек, в Мурманске — более 2,2 тысячи человек, в общей сложности скончался 21 человек.