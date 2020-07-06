https://ria.ru/20200706/1573930935.html
Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:46
2020-07-06T15:51
мурманская область
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мурманская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, мурманск, мурманская область
МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости.
Власти Мурманской области
не планируют закрывать Мурманск
на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис
на оперативном совещании в понедельник и попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.
В выходные в социальных сетях появилась информация о том, что власти региона якобы приняли решение о закрытии Мурманска в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу.
"Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание", — заявил глава региона.
Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области, прежде всего в областном центре, остается напряженной. По информации регионального Минздрава, на утро понедельника госпитализировано 734 человека. Общее число заболевших составляет около шести тысяч человек, в Мурманске — более 2,2 тысячи человек, в общей сложности скончался 21 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.