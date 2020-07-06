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Мурманская область
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Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:51
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, мурманск, мурманская область

Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

08:46 06.07.2020 (обновлено: 15:51 06.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
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Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости. Власти Мурманской области не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд, как об этом пишут в соцсетях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник и попросил правоохранительные органы проверить размещение фейковых новостей.
В выходные в социальных сетях появилась информация о том, что власти региона якобы приняли решение о закрытии Мурманска в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу.
"Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание", — заявил глава региона.
Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области, прежде всего в областном центре, остается напряженной. По информации регионального Минздрава, на утро понедельника госпитализировано 734 человека. Общее число заболевших составляет около шести тысяч человек, в Мурманске — более 2,2 тысячи человек, в общей сложности скончался 21 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мурманская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ЧибисМурманскМурманская область
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