Байкеры проведут международное шоу в августе

"В Севастополе 8-9 августа на площадке у горы Гасфорта пройдет XXV международное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки", кульминация которого названа "Крах Вавилона" и посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.