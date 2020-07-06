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Байкеры проведут международное шоу в августе
Традиционное 25-е международное байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем состоится 8-9 августа, его посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:45
михаил горшенев
ария
вадим самойлов
севастополь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
михаил горшенев, ария, вадим самойлов, севастополь, общество

Байкеры проведут международное шоу в августе

08:45 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБайкеры у палаточного городка в Севастополе
Байкеры у палаточного городка в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Байкеры у палаточного городка в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Традиционное 25-е международное байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем состоится 8-9 августа, его посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мотоклуба "Ночные волки".
"В Севастополе 8-9 августа на площадке у горы Гасфорта пройдет XXV международное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки", кульминация которого названа "Крах Вавилона" и посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Кульминация байк-шоу - это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие, замысел которого будет направлен в будущее и адресован стране. В двухдневном концерте ожидается с участием групп "Кипелов", "Горшенев", "Ария", Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Mordor, "Пилот". Во второй день байк-шоу запланирован мотопробег по Севастополю.
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Михаил ГоршеневАрияВадим СамойловСевастопольОбщество
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