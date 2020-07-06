Байкеры проведут международное шоу в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Традиционное 25-е международное байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем состоится 8-9 августа, его посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мотоклуба "Ночные волки".
"В Севастополе 8-9 августа на площадке у горы Гасфорта пройдет XXV международное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки", кульминация которого названа "Крах Вавилона" и посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Кульминация байк-шоу - это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие, замысел которого будет направлен в будущее и адресован стране. В двухдневном концерте ожидается с участием групп "Кипелов", "Горшенев", "Ария", Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Mordor, "Пилот". Во второй день байк-шоу запланирован мотопробег по Севастополю.