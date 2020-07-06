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На западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов
Пять населенных пунктов Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщает в понедельник... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:43
черновицкая область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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черновицкая область, украина, в мире

На западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов

08:43 06.07.2020
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© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого  / Перейти в фотобанкНаводнение на западе Украины
Наводнение на западе Украины
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого
Перейти в фотобанк
Наводнение на западе Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Пять населенных пунктов Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По состоянию на 07.00 (время совпадает с мск) 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными пять (было 349 – ред.) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов 47 приусадебных участков. Разрушены 202,5 км автодорог и 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Всего к спасательным работам было привлечено 167 человек и 72 единицы техники.
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