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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 21,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 21,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 277... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 21,3 миллиона тестов на коронавирус

08:40 06.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 21,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 277 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 21,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 277 373 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России провели 265 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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