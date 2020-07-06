Камчатские спасатели помогают туристу, у которого отказали ноги

"Поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров). На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из мужчин отказали нижние конечности, с утра текущего дня находится в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

На высокопроходимом автомобиле "Вепрь" к месту происшествия выехала группа из шести спасателей. Планируется, что они прибудут в ближайший к вулкану населённый пункт - посёлок Ключи - во вторник, где к группе присоединятся ещё трое сотрудников ведомства. При благоприятных погодных условиях к спасательной операции будет привлечена авиация, пока это сделать невозможно из-за сильных осадков и ветра в районе Ключевской сопки.