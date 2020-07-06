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Камчатские спасатели помогают туристу, у которого отказали ноги
Камчатские спасатели выехали в Усть-Камчатский район для оказания помощи туристу, у которого во время восхождения на вулкан Ключевская сопка отказали ноги,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:46
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новости - туризм
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353
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, усть-камчатский район, происшествия

Камчатские спасатели помогают туристу, у которого отказали ноги

08:38 06.07.2020 (обновлено: 10:46 06.07.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Камчатские спасатели выехали в Усть-Камчатский район для оказания помощи туристу, у которого во время восхождения на вулкан Ключевская сопка отказали ноги, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что информация о происшествии поступила спасателям в понедельник утром.
"Поступила информация о том, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка (высота вулкана 4750 метров). На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из мужчин отказали нижние конечности, с утра текущего дня находится в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.
На высокопроходимом автомобиле "Вепрь" к месту происшествия выехала группа из шести спасателей. Планируется, что они прибудут в ближайший к вулкану населённый пункт - посёлок Ключи - во вторник, где к группе присоединятся ещё трое сотрудников ведомства. При благоприятных погодных условиях к спасательной операции будет привлечена авиация, пока это сделать невозможно из-за сильных осадков и ветра в районе Ключевской сопки.
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