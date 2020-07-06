https://ria.ru/20200706/1573930672.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 125 пациентов с коронавирусом
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 638 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:35
2020-07-06T08:35
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество