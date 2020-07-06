Следователи выясняют причины жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следователи работают на месте жесткой посадки вертолета в Ростовской области, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По предварительным данным следствия, в понедельник примерно в 5.20 при орошении рисовых полей в Сальском районе Ростовской области потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находилось два человека.
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"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Марковская журналистам.
Как ранее сообщало областное ГУМЧС России, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при поведении обработки рисовых чеков в поселке Кирсалово в понедельник утром. По предварительной информации, у него отказал двигатель. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Южная транспортная прокуратура проводит проверку.