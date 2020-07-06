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Камчатка выходит на плато по COVID-19, сообщили в Минздраве
Камчатский край выходит на плато по уровню заболеваемости коронавирусом, сообщила врио министра здравоохранения региона Елена Сорокина. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:18
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край

Камчатка выходит на плато по COVID-19, сообщили в Минздраве

08:13 06.07.2020 (обновлено: 17:18 06.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл — РИА Новости. Камчатский край выходит на плато по уровню заболеваемости коронавирусом, сообщила врио министра здравоохранения региона Елена Сорокина.
По ее словам, с начала июля на полуострове ежедневно снижается число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
"Начиная с 1 июля вырисовывается некая стабилизация ситуации. У нас сейчас количество поступивших меньше, чем количество людей, которых мы выписываем. Это первый признак того, что в крае наступает стабилизация состояния по пациентам, которым необходимо стационарное лечение. Я надеюсь, что мы вышли на плато. Надеюсь, что роста заболевания, который был в июле, у нас уже не будет", — сказала Сорокина журналистам.
Она добавила, что прирост инфицированных пока продолжается, но составляет меньше двух процентов (в июне он был больше трех процентов). В настоящее время в семи COVID-госпиталях лечение проходят 410 человек.
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"Нужно оценить, не повлечет ли повышения заболеваемости допуск, который был дан с 1 числа, а вы знаете, что приоткрыт был туристический сезон для отдельных фирм. Поэтому в течение двух недель посмотрим, оценим. И тогда уже будем говорить о том, готова ли Камчатка ко второму этапу снятия ограничений", — сказала врио министра.
Действие ограничительных мер на Камчатке продлено до 15 июля. Вместе с тем власти разрешили туркомпаниям региона организовывать туры и экскурсии для местного населения, а также открыли приостановленное ранее внутрирегиональное авиасообщение.
По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 2469 человек, умер 51 пациент. За последние сутки на полуострове выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1056 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский край
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