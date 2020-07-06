Камчатка выходит на плато по COVID-19, сообщили в Минздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл — РИА Новости. Камчатский край выходит на плато по уровню заболеваемости коронавирусом, сообщила врио министра здравоохранения региона Елена Сорокина.

По ее словам, с начала июля на полуострове ежедневно снижается число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Начиная с 1 июля вырисовывается некая стабилизация ситуации. У нас сейчас количество поступивших меньше, чем количество людей, которых мы выписываем. Это первый признак того, что в крае наступает стабилизация состояния по пациентам, которым необходимо стационарное лечение. Я надеюсь, что мы вышли на плато. Надеюсь, что роста заболевания, который был в июле, у нас уже не будет", — сказала Сорокина журналистам.

Она добавила, что прирост инфицированных пока продолжается, но составляет меньше двух процентов (в июне он был больше трех процентов). В настоящее время в семи COVID-госпиталях лечение проходят 410 человек.

"Нужно оценить, не повлечет ли повышения заболеваемости допуск, который был дан с 1 числа, а вы знаете, что приоткрыт был туристический сезон для отдельных фирм. Поэтому в течение двух недель посмотрим, оценим. И тогда уже будем говорить о том, готова ли Камчатка ко второму этапу снятия ограничений", — сказала врио министра.

Действие ограничительных мер на Камчатке продлено до 15 июля. Вместе с тем власти разрешили туркомпаниям региона организовывать туры и экскурсии для местного населения, а также открыли приостановленное ранее внутрирегиональное авиасообщение.

По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 2469 человек, умер 51 пациент. За последние сутки на полуострове выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1056 человек.