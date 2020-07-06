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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:13
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.
2020-07-06T08:40
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ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

08:40 06.07.2020 (обновлено: 09:13 06.07.2020)
18484
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области.
На них можно рассмотреть вертолет, лежащий в воде. На месте работают спасатели.
Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых чеков. По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя.
В результате случившегося один человек погиб, еще один получил травмы.
Машина скорой помощи
Вчера, 07:28
Пострадавшего в ЧП с вертолетом в Ростовской области госпитализировали
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Обсудить 1
Ми-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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