https://ria.ru/20200706/1573930338.html
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:40
2020-07-06T09:13
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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1
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.
2020-07-06T08:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия