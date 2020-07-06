Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

На них можно рассмотреть вертолет, лежащий в воде. На месте работают спасатели.

Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых чеков. По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя.