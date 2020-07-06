Открытие Тадж-Махала и других памятников Агры отменили из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Власти индийского города Власти индийского города Агра не будут открывать Тадж-Махал и другие памятники города для посещения на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране.

В середине марта власти Индии для предотвращения распространения коронавируса сообщили о закрытии более 3,4 тысячи памятников по всей стране. В прошлый четверг министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель сообщил, что министерство культуры с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели , с соблюдением всех мер безопасности.

"Открытие этих памятников привлечет туристов и может стать причиной распространения коронавируса. На встрече, состоявшейся в воскресенье между командой районного уровня COVID-19 и членами археологической службы Индии, было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры в настоящее время", - говорится в заявлении местных властей.

Наиболее известным памятником Агры является мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Помимо него в городе на севере Индии, который 130 лет был столицей империи Моголов, расположены и другие памятники истории, в частности крепость Агры, Жемчужная мечеть и дворец Шах-Джахана.

Согласно последним данным, Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших, число заразившихся коронавирусом превысило 697 тысяч, погибли более 19 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.