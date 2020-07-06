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В Китае при падении строительного крана погибли пять человек
Башенный кран рухнул на стройке в китайской восточной провинции Аньхой, в результате погибли пять человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:05
аньхой
китай
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
аньхой, китай, в мире

В Китае при падении строительного крана погибли пять человек

08:05 06.07.2020
292
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Башенный кран рухнул на стройке в китайской восточной провинции Аньхой, в результате погибли пять человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям провинции.
Инцидент произошел в воскресенье около 17.00 по местному времени (12.00 мск) на строительном объекте в уезде Фэнтай городского округа Хуайнань.
Причина и виновник инцидента пока не установлены, ведется расследование.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
7 августа 2019, 11:57
В Красноярске при падении крана погиб крановщик
011411
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АньхойКитайВ мире
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