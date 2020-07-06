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Роскачество рассказало, как вернуть деньги при отсутствии товара в заказе
Роскачество рассказало о правилах, которые помогут онлайн-покупателю вернуть деньги в случае отсутствия в заказе необходимого товара, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:30
роскачество
александр борисов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
роскачество, александр борисов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роскачество рассказало, как вернуть деньги при отсутствии товара в заказе

08:30 06.07.2020
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© Depositphotos / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина
© Depositphotos / Belchonock
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Роскачество рассказало о правилах, которые помогут онлайн-покупателю вернуть деньги в случае отсутствия в заказе необходимого товара, говорится в сообщении организации.
Прежде всего необходимо проверить состав покупки в присутствии курьера и попросить его сделать отметку в случае несоответствия содержанию чека, либо же самостоятельно провести видеофиксацию сверки товаров в чеке и упаковке. Если курьер отказывается участвовать в "досмотре", целесообразнее отказаться от получения заказа, отмечает Роскачество.
"Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично", - предупредил замруководителя Роскачества Александр Борисов. О возврате денежной разницы между полной оплатой и суммой доставленных товаров необходимо заявить на сайте магазина, приложив видео и фотодоказательства, а также отметку курьера о несоответствии комплектности.
Если возникла проблема с заказом, сделанным на сайте-агрегаторе (например, деньги списаны, а курьер не пришел), то в действие вступает статья 399 Гражданского кодекса РФ "Субсидиарная ответственность", согласно которой адресатом рассмотрения претензии будет агрегатор, который предоставил услугу и получил деньги.
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Если возврат денежной суммы так и не был произведен, а сообщения покупателя остаются без ответа, пора обращаться в Роспотребнадзор, который проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя. Кроме того, стоит подать иск в суд, если, помимо понесенных расходов, вы планируете взыскивать компенсацию, или же в полицию - если произошло хищение средств, а диалога об их возврате нет на протяжении даже длительного времени.
Борисов также отметил, что заказ, сделанный на мошенническом сайте - компетенция органов полиции. "Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги", - уточнил замруководителя Роскачества.
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РоскачествоАлександр БорисовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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