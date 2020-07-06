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В Киргизии за сутки выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 314 за сутки, четыре человека скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии за сутки выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом

07:37 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестированиена наличие антител к COVID-19
Тестированиена наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 314 за сутки, четыре человека скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 6 июля 2020 года по республике зарегистрировано 314 новых случаев СOVID-19, 161 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались четверо мужчин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 40 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 50 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1147 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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