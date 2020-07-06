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Прокуратура начала проверку после ЧП с Ми-2 в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области, во время которой погиб человек, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:38
ми-2
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ми-2, ростовская область, происшествия

Прокуратура начала проверку после ЧП с Ми-2 в Ростовской области

07:35 06.07.2020 (обновлено: 07:38 06.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкипаж вертолета МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту в рамках "Армейских международных игр 2016" на полигоне Алабино.
Экипаж вертолета МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Южная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области, во время которой погиб человек, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Как ранее сообщало областное ГУМЧС России, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при поведении обработки рисовых чеков в поселке Кирсалово в понедельник утром. По предварительной информации, у него отказал двигатель. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
"По факту инцидента Южной транспортной прокуратурой проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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