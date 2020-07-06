В Индии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тысячи

В воскресенье сообщалось о 673 165 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи), днем ранее – 648 315 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.