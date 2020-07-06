В Индии число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 24,2 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,2 тысячи и составляет 697 413, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных заразившихся. Наибольшее число в мире - в США, там зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,57 миллиона человек, в России - более 680 тысяч.
По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 253 287 человек, выздоровели 424 432 человека (15 350 за сутки), умерли 19 693 (425 за сутки).
В воскресенье сообщалось о 673 165 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи), днем ранее – 648 315 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 206 619 (6555 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 111 151 заболевших (4150 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 99 444 заболевших (2244 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
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