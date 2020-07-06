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СМИ: в Индонезии представили ожерелье из эвкалипта против COVID-19
Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:31
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус covid-19, холли берри, воз, индонезия

СМИ: в Индонезии представили ожерелье из эвкалипта против COVID-19

07:31 06.07.2020
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© Flickr / kqedquestЭвкалипт
Эвкалипт
© Flickr / kqedquest
Эвкалипт. Архивное фото
БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post.
"Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса – 80%", - заявил министр сельского хозяйства Индонезии Сиярул Ясин Лимпо, презентуя продукт, разработанный Агентством по исследованиям в области здоровья и развития, действующим в системе министерства.
"Один из 700 видов эвкалипта, по результатам наших лабораторных исследований, убивает коронавирус. Мы в этом уверены", - заявил министр, добавив, что тот же вид эвкалипта способен быстро залечивать порезы.
Он также заявил, что ношение ожерелья из листьев этого вида эвкалипта избавило его от опасности заражения коронавирусной инфекцией при посещении мероприятий, в которых участвует большое количество людей, и что такие же ожерелья уже испытаны на добровольцах из числа больных коронавирусной инфекцией, которые почувствовали облегчение симптомов болезни, сообщает газета.
Индонезийские медики и микробиологи скептически отнеслись к изобретению министерства сельского хозяйства, говорится в сообщении.
"Мы знаем, что мир пока не создал лекарства от этой болезни. Я думаю, нам следует проявить мудрость и воздержаться от распространения подобных заявлений в обществе, находящемся в состоянии паники", - заявила газете Херавати Судойо, заместитель директора индонезийского национального института микробиологии.
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Она подчеркнула, что, хотя медицинской науке и известны многие лекарственные препараты на основе лекарственных растений, но выводы о свойствах и эффективности такого типа лекарств всегда делаются после длительного лабораторного и клинического изучения, причем обычно в их производстве используется экстракт какой-то части растения, а не само растение.
Другой эксперт, преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди, сказал Jakarta Post, что заявления такого рода из уст министра сельского хозяйства могут повлиять на поведение населения, внушив людям ложное чувство безопасности.
"Публика может легко поверить в то, что это ожерелье из листьев эвкалипта, действенность которого научно не доказана, спасает от коронавируса", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Холли БерриВОЗИндонезия
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