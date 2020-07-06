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В Атлантике сформировался тропический шторм "Эдуард"
Тропический шторм, получивший имя "Эдуард", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:22
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В Атлантике сформировался тропический шторм "Эдуард"

07:22 06.07.2020
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© NASA / Chris CassidyТропический шторм
Тропический шторм
© NASA / Chris Cassidy
Тропический шторм. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Эдуард", сформировался в северной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,4 километра в час. Скорость движения шторма составляет 56,3 километра в час. Шторм, по прогнозам специалистов, в понедельник и вторник будет все дальше удаляться от побережья США и Канады.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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