Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Главный врач Уярской районной больницы в Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае , где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.

Ранее минздрав Красноярского края начал проверку после того, как пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие аппаратов ИВЛ, нехватку сотрудников и несоблюдение санитарных условий.

По поручению министра здравоохранения Красноярского края в учреждении была организована министерская проверка. В рамках выездной работы провели обход терапевтических отделений, в которых находятся больные с пневмониями, и встретились с коллективом больницы.

"По результатам проведенной работы выявлено, что в учреждении имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов. Администрацией учреждения не организованы в требуем объеме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика", - говорится в сообщении.

При этом, по данным минздрава, анализ историй болезни свидетельствует том, что оказание медицинской помощи ведется "в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России, медикаменты в требуемом ассортименте и необходимом количестве в больнице имеются".

"По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения", - сообщает пресс-служба.

Администрации больницы поручено представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации в министерство здравоохранения края. Также принято решение о дополнительном развертывании инфекционного госпиталя на базе Бородинской больницы для госпитализации больных с коронавирусом из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы.