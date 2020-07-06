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Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки
Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:17
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
уяр
происшествия
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, уяр, происшествия

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

07:17 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
Ранее минздрав Красноярского края начал проверку после того, как пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие аппаратов ИВЛ, нехватку сотрудников и несоблюдение санитарных условий.
По поручению министра здравоохранения Красноярского края в учреждении была организована министерская проверка. В рамках выездной работы провели обход терапевтических отделений, в которых находятся больные с пневмониями, и встретились с коллективом больницы.
"По результатам проведенной работы выявлено, что в учреждении имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов. Администрацией учреждения не организованы в требуем объеме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика", - говорится в сообщении.
При этом, по данным минздрава, анализ историй болезни свидетельствует том, что оказание медицинской помощи ведется "в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России, медикаменты в требуемом ассортименте и необходимом количестве в больнице имеются".
"По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения", - сообщает пресс-служба.
Врач
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Администрации больницы поручено представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации в министерство здравоохранения края. Также принято решение о дополнительном развертывании инфекционного госпиталя на базе Бородинской больницы для госпитализации больных с коронавирусом из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы.
В больнице проводится расследование причин случаев заражения персонала коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайУярПроисшествия
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