Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573929318.html
СМИ: Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль совершил диверсию, приведя в действие на ядерном объекте в иранском Натанзе взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:15
бехруз камальванди
ближний восток
иран
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_3e89b81e6e2e7d835150bf8b1b27032b.jpg
https://ria.ru/20200703/1573871255.html
https://ria.ru/20200107/1563156950.html
На месте авиакомпаний, в течении ближайшей недели старался бы не летать рядом или над Ираном. Эти ребята когда нервничают, начинают пулять во всё, что движется, но в основном по гражданским самолетам.
3652
Молодцы, отлично разведка работает.
3153
15
ближний восток
иран
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_3e89b81e6e2e7d835150bf8b1b27032b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_63e62e52be9c1fde33607bbae6c27507.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155563/59/1555635949_187:0:2235:2048_1400x0_80_0_0_efb1f686e9251bacdd218834b86fdffc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бехруз камальванди, ближний восток, иран, израиль, в мире

СМИ: Израиль напал на ядерный объект в Иране

07:15 06.07.2020 (обновлено: 09:15 06.07.2020)
20721
© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС
Иранские специалисты работают на АЭС
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
Иранские специалисты работают на АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Израиль совершил диверсию, приведя в действие на ядерном объекте в иранском Натанзе взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.
Тегеран, Иран
3 июля, 19:38
В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране
Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку.
Газета отмечает, что не может проверить и подтвердить информацию о причастности Израиля к разрушению ядерного объекта. Официальные лица Израиля не дали газете четких комментариев, но подчеркнули "опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана".
Ранее ряд западных СМИ выдвигал версии, что на ядерном объекте произошла диверсия.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
7 января, 06:51
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
New York Times со ссылкой на источник в разведке на Ближнем Востоке предполагает, что причиной инцидента стал взрыв из-за установленного внутри комплекса взрывного устройства. По его словам, в результате взрыва была разрушена большая часть наземных помещений, где расположены новые центрифуги. Однако издание допускает, что происшествие могло быть и результатом промышленной аварии.
Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщало, что пожар произошел на заводе по производству центрифуг. Его причиной могли стать диверсионные действия.
64691494267222
Обсудить 15
Бехруз КамальвандиБлижний ВостокИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
На месте авиакомпаний, в течении ближайшей недели старался бы не летать рядом или над Ираном. Эти ребята когда нервничают, начинают пулять во всё, что движется, но в основном по гражданским самолетам.
6 июля, 08:06
oo uu
2035159010224
Молодцы, отлично разведка работает.
6 июля, 08:51
Даша Луковски
3125011422
Рекомендуем
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Корабль береговой охраны Украины
Адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о готовности к боям с Россией
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Луис Абинадер
Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы
Российские рубли
EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Лондон, Великобритания
СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян
Вид на Буэнос-Айрес
Аргентинские власти продлили срок переговоров по реструктуризации долга
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Вакцина от коронавируса
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Лента новостейМолния