В Новосибирской области коронавирус выявили у 106 человек

"Количество лабораторно подтвержденных случаев на территории Новосибирской области - 6611 человек, из них детей - 384 . Выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 4145 человек. 116 летальных случаев у нас. В отделениях реанимации находятся 113 человек, на искусственной вентиляции легких 33 человека", - сказал министр.

По данным на 5 июля, в регионе было зарегистрировано 6505 случаев коронавируса, а летальных случаев было 112.

По данным Хальзова, в регионе 14 лабораторий занимаются тестированием на COVID-19. Общее количество тестов, которое сделали с нарастающим итогом, - 222 574. За сутки госпитализировано с внебольничной пневмонией 95 человек.

"На территории Новосибирской области активно проводится пилотный проект. Всего 22 региона РФ, в том числе Новосибирская область, проводит исследования на наличие антител от коронавирусной инфекции. Доставлен 1121 материал, проведено исследование. Удельный вес наличия антител G составляет 9%. Исследования у нас в стадии завершения. Всего будет проведено тестирование 2688 человек. Думаю, этот эксперимент будет продолжаться", - сказал Щербатов.