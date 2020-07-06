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В Новосибирской области коронавирус выявили у 106 человек
Сто шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщил в понедельник на... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирская область
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область

В Новосибирской области коронавирус выявили у 106 человек

07:08 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Сто шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
"Количество лабораторно подтвержденных случаев на территории Новосибирской области - 6611 человек, из них детей - 384 . Выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 4145 человек. 116 летальных случаев у нас. В отделениях реанимации находятся 113 человек, на искусственной вентиляции легких 33 человека", - сказал министр.
По данным на 5 июля, в регионе было зарегистрировано 6505 случаев коронавируса, а летальных случаев было 112.
По данным Хальзова, в регионе 14 лабораторий занимаются тестированием на COVID-19. Общее количество тестов, которое сделали с нарастающим итогом, - 222 574. За сутки госпитализировано с внебольничной пневмонией 95 человек.
В свою очередь глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что по сравнению с предыдущей неделей темп прироста новых случаев коронавируса составил 0,1% - 735 случаев к 734. По количеству тестирований еженедельно идет прирост. За прошедшую неделю было сделано 25 678 тестов.
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"На территории Новосибирской области активно проводится пилотный проект. Всего 22 региона РФ, в том числе Новосибирская область, проводит исследования на наличие антител от коронавирусной инфекции. Доставлен 1121 материал, проведено исследование. Удельный вес наличия антител G составляет 9%. Исследования у нас в стадии завершения. Всего будет проведено тестирование 2688 человек. Думаю, этот эксперимент будет продолжаться", - сказал Щербатов.
Он пояснил, что наличие антител G показывает, что у населения Новосибирской области формируется иммунитет к коронавирусу, однако процент наличия антител пока еще недостаточный. "Если сравнивать с Москвой, то у них достигает 15%. Предположительно, говорят, надо более 15%, - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирская область
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