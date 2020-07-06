Сахалин и Курилы открыли для организованных групп туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Сахалинская область открылась для организованных групп туристов, сообщили РИА Новости в региональном агентстве по туризму.

"Специальная туристическая программа начала работать в Сахалинской области с понедельника. Регион официально открыт для организованных групп, которые набираются через туроператоров. Для самостоятельных туристов проезд в регион пока остается закрытым", - рассказал собеседник агентства.

По информации властей региона, Сахалин и Курилы были закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, но с 18 мая турагентствам разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности.

Сейчас все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.