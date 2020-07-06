https://ria.ru/20200706/1573929198.html
Сахалин и Курилы открыли для организованных групп туристов
Сахалинская область открылась для организованных групп туристов, сообщили РИА Новости в региональном агентстве по туризму. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:03
2020-07-06T07:03
туризм
сахалинская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Сахалинская область
открылась для организованных групп туристов, сообщили РИА Новости в региональном агентстве по туризму.
"Специальная туристическая программа начала работать в Сахалинской области с понедельника. Регион официально открыт для организованных групп, которые набираются через туроператоров. Для самостоятельных туристов проезд в регион пока остается закрытым", - рассказал собеседник агентства.
По информации властей региона, Сахалин и Курилы были закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, но с 18 мая турагентствам разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности.
Сейчас все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения числа участников, но с соблюдением правил безопасности. Область одной из первых в России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции. Летальных исходов от заражения коронавирусом на островах нет.