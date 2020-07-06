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Туризм
https://ria.ru/20200706/1573929198.html
Сахалин и Курилы открыли для организованных групп туристов
Сахалинская область открылась для организованных групп туристов, сообщили РИА Новости в региональном агентстве по туризму. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:03
туризм
сахалинская область
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РИА Новости
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60
сахалинская область

Сахалин и Курилы открыли для организованных групп туристов

07:03 06.07.2020
696
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Шикотан. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Сахалинская область открылась для организованных групп туристов, сообщили РИА Новости в региональном агентстве по туризму.
"Специальная туристическая программа начала работать в Сахалинской области с понедельника. Регион официально открыт для организованных групп, которые набираются через туроператоров. Для самостоятельных туристов проезд в регион пока остается закрытым", - рассказал собеседник агентства.
По информации властей региона, Сахалин и Курилы были закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, но с 18 мая турагентствам разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности.
Сейчас все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения числа участников, но с соблюдением правил безопасности. Область одной из первых в России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции. Летальных исходов от заражения коронавирусом на островах нет.
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ТуризмСахалинская область
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