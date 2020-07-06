Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области

Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в ликвидации последствий случившегося участвуют 17 человек и пять единиц техники, из них 12 человек и три единицы техники — от министерства.