Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573929120.html
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:06
ми-2
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573930728_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_62f7f7d3193ed70885b32b533ce576a9.jpg
https://ria.ru/20200613/1572880440.html
Почему теперь слово - "разбился" , заменили на "жесткую посадку"?
14
7
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.
2020-07-06T06:53
true
PT0M16S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573930728_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_62f7f7d3193ed70885b32b533ce576a9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573930728_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_59e81cb00134c87e15284b259eea0ea3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573930728_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_60d8f10f8b3d109440bf053eafa137a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-2, ростовская область, происшествия

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области

06:53 06.07.2020 (обновлено: 16:06 06.07.2020)
10377
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в ликвидации последствий случившегося участвуют 17 человек и пять единиц техники, из них 12 человек и три единицы техники — от министерства.
Сейчас спасатели пытаются извлечь вертолет из воды, куда он упал.
Южная транспортная прокуратура начала проверку.
Самолет Як-52
13 июня, 11:47
В Самарской области совершил жесткую посадку самолет Як-52
44482119
Обсудить 7
Ми-2Ростовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Почему теперь слово - "разбился" , заменили на "жесткую посадку"?
6 июля, 07:45
sshumov.1973
1400000
Рекомендуем
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Лондон, Великобритания
СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян
Вакцина от коронавируса
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника ГЛОНАСС
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Российские рубли
Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Карета скорой помощи, США
В США два небольших самолета столкнулись над озером
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола
Один из фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф
В Гидрометцентре рассказали об опасностях погоды в июле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
00:16Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Лента новостейМолния