https://ria.ru/20200706/1573929120.html
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:53
2020-07-06T16:06
ми-2
ростовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200613/1572880440.html
shumov.1973
Почему теперь слово - "разбился" , заменили на "жесткую посадку"?
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ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области
Один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, сообщил представитель регионального главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя. Пострадавшего госпитализировали.
2020-07-06T06:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-2, ростовская область, происшествия