В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в лесах Баргузинского района постановлением Баргузинской районной администрации № 335 от 6 июля введен режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в районе тушат шесть лесных пожаров, огонь прошел 685 гектаров, 520 из которых по территории Забайкальского нацпарка. Все возгорания возникли из-за гроз. На тушение стянуты сотрудники со всех районов республики, за исключением северных. С огнем борются 247 человек, 31 единица техники. Тушение осложняется сложным рельефом – крутыми скалами, каменистыми россыпями, удаленностью источников воды. Все работы проводятся вручную.