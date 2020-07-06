https://ria.ru/20200706/1573929080.html
В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Баргузинского района Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает пресс-службе республиканского агентства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:46
2020-07-06T06:54
республика бурятия
баргузинский район
происшествия
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республика бурятия
баргузинский район
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, баргузинский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Баргузинского района
Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в лесах Баргузинского района постановлением Баргузинской районной администрации № 335 от 6 июля введен режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в районе тушат шесть лесных пожаров, огонь прошел 685 гектаров, 520 из которых по территории Забайкальского нацпарка. Все возгорания возникли из-за гроз. На тушение стянуты сотрудники со всех районов республики, за исключением северных. С огнем борются 247 человек, 31 единица техники. Тушение осложняется сложным рельефом – крутыми скалами, каменистыми россыпями, удаленностью источников воды. Все работы проводятся вручную.
В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки проводились работы по тушению 32 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 852 гектаров. На тушении работали 653 человек аи 124 единицы техники.