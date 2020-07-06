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В Новосибирской области открываются летние кафе
Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей травников
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область

В Новосибирской области открываются летние кафе

06:43 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
"Предлагаю сегодня принять решение о снятии ограничений на деятельность организаций общественного питания и к дополнительным видам деятельности, которые сегодня уже разрешены – это торговля с доставкой и на вынос, возобновить деятельность летних кафе и летних веранд. Попрошу министерство промышленности и торговли оперативно подготовить документы", - сказал глава региона.
Он отметил, что власти Новосибирской области считают возможным и дальше принимать "аккуратные решения" о снятии ограничений на деятельность отдельных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки.
Рестораторы и представители предприятий общественного питания региона неоднократно обращались к властям с просьбой о возобновлении их работы, остановленной в конце марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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