В Новосибирской области открываются летние кафе

"Предлагаю сегодня принять решение о снятии ограничений на деятельность организаций общественного питания и к дополнительным видам деятельности, которые сегодня уже разрешены – это торговля с доставкой и на вынос, возобновить деятельность летних кафе и летних веранд. Попрошу министерство промышленности и торговли оперативно подготовить документы", - сказал глава региона.