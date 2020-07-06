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В Норильске на месте ЧП собрали 50 кубометров топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 50 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 237 кубометров,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске на месте ЧП собрали 50 кубометров топливно-водяной смеси

06:34 06.07.2020
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 50 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 237 кубометров, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 50 кубометров (всего 33 237 кубометров)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 100 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 185 102 тонн). Обработано сорбентом 0,5 километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 348 человек и 174 единицы техники, из них от МЧС России 11 человек и три единицы техники. Авиационная группировка – три воздушных судна.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
3 июля, 18:54
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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