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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573928961.html
В Германии число выявленных случаев COVID-19 превысило 196,5 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 219 и достигло 196 554, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
бавария
берлин (город)
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баден-вюртемберг
бавария
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, бавария, берлин (город)

В Германии число выявленных случаев COVID-19 превысило 196,5 тысячи

06:32 06.07.2020
854
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 219 и достигло 196 554, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 239 новых заразившихся.
По данным института, за последние сутки скончались четыре человека с подтвержденным COVID-19, всего умерли 9 012 заболевших. После заражения коронавирусом свыше 182 тысяч человек выздоровели.
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Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 744), Северном Рейне-Вестфалии (44 064) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8 451 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗБаварияБерлин (город)
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