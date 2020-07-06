В США два небольших самолета столкнулись над озером

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
Самолеты после столкновения упали в воду, обломки удалось обнаружить только при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.
Из воды извлекли тела двух погибших. "По предварительным данным, на борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа, но эта информация еще проверяется. Есть основания считать, что выживших нет", - говорится в заявлении офиса шерифа в Facebook.
Полиция не уточняет, самолеты каких моделей столкнулись. На месте работают пожарные, береговая охрана США и морские спасательные отряды. Офис шерифа уведомил о происшествии Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB), который займется расследованием этого дела.
1 июля, 07:00АкцентыЧерный град из мертвых тел. Пять ужасающих столкновений самолетовОни направлялись в Барселону. На борту были в основном дети. Это могли быть незабываемые каникулы, которые так и не состоялись. 1 июля 2002 года их самолет столкнулся с другим над Боденским озером. Погибли все, кто был в небе. Но драма продолжилась и на земле.