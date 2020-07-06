В США два небольших самолета столкнулись над озером

Черный град из мертвых тел. Пять ужасающих столкновений самолетов Они направлялись в Барселону. На борту были в основном дети. Это могли быть незабываемые каникулы, которые так и не состоялись. 1 июля 2002 года их самолет столкнулся с другим над Боденским озером. Погибли все, кто был в небе. Но драма продолжилась и на земле.