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В США два небольших самолета столкнулись над озером
Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T06:38
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РИА Новости
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353
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В США два небольших самолета столкнулись над озером

06:23 06.07.2020 (обновлено: 06:38 06.07.2020)
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
Самолеты после столкновения упали в воду, обломки удалось обнаружить только при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.
Из воды извлекли тела двух погибших. "По предварительным данным, на борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа, но эта информация еще проверяется. Есть основания считать, что выживших нет", - говорится в заявлении офиса шерифа в Facebook.
Полиция не уточняет, самолеты каких моделей столкнулись. На месте работают пожарные, береговая охрана США и морские спасательные отряды. Офис шерифа уведомил о происшествии Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB), который займется расследованием этого дела.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
1 июля, 07:00Акценты
Черный град из мертвых тел. Пять ужасающих столкновений самолетовОни направлялись в Барселону. На борту были в основном дети. Это могли быть незабываемые каникулы, которые так и не состоялись. 1 июля 2002 года их самолет столкнулся с другим над Боденским озером. Погибли все, кто был в небе. Но драма продолжилась и на земле.
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СШАВ мире
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