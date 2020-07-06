Красноярские власти проверят информацию о смерти врача от COVID-19

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Росздравнадзор проверит данные СМИ о враче с более чем 30-летним стажем из города Уяр Красноярского края, которая скончалась от коронавируса, возможно, из-за несвоевременного лечения, сообщает Минздрав РФ.
Ранее местный новостной портал NGS24 написал, что врач-гинеколог с более чем 30-летним стажем скончалась от поражения легких из-за коронавируса. В СМИ утверждается, что первоначально ей отказались делать компьютерную томографию (КТ) со словами "не влезет", позднее томографию ей все-таки сделали, но было уже поздно - легкие оказались поражены почти на 100%. Красноярская прокуратура начала проверку.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору осуществить проверку по факту смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду возможного несвоевременного оказания ей медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Ранее минздрав Красноярского края начал проверку после того, как пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие аппаратов ИВЛ, нехватку сотрудников и несоблюдение санитарных условий.
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