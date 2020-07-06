Красноярские власти проверят информацию о смерти врача от COVID-19

"Министерством здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору осуществить проверку по факту смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду возможного несвоевременного оказания ей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее минздрав Красноярского края начал проверку после того, как пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие аппаратов ИВЛ, нехватку сотрудников и несоблюдение санитарных условий.