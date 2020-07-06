В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 06.07.2020 зарегистрировано 3175 (+34) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1792", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находится 455 больных, в том числе 19 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 370 пациентов. В реанимации находятся 17 человек, в том числе на ИВЛ шесть пациентов.
С момента начала пандемии вылечились 2326 человек, умерли 24 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.