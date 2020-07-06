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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573928779.html
В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T05:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика бурятия
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, республика бурятия

В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19

05:26 06.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Медсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 06.07.2020 зарегистрировано 3175 (+34) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1792", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находится 455 больных, в том числе 19 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 370 пациентов. В реанимации находятся 17 человек, в том числе на ИВЛ шесть пациентов.
С момента начала пандемии вылечились 2326 человек, умерли 24 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика Бурятия
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