https://ria.ru/20200706/1573928681.html
В США 19 человек пострадали при падении большого дерева на гараж
Большое дерево во время бури упало на гараж в американском штате Мэриленд: пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:55
2020-07-06T04:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сша, мэриленд, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Большое дерево во время бури упало на гараж в американском штате Мэриленд
: пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает местная пожарная служба.
Отмечается, что в гараже в населенном пункте Пасадена в момент падения дерева было более 20 человек. Шестеро из них не смогли сами выбраться из-под завалов, их вызволили прибывшие на место ЧП пожарные.
"Отправлено (в больницы – ред.) 19 пациентов - 17 взрослых, два ребенка. Один в критическом состоянии, пятеро получили серьезные ранения, 13 – легкие, всех перевезли в пять местных больниц", - говорится в заявлении пожарных округа Анн-Арандел в Twitter.
Местное издание Capital Gazette пишет, что большая компания отмечала день рождения одного из детей, они укрылись в гараже, когда началась буря, уточнил представитель пожарных Расс Дэвис
.