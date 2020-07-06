Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573928681.html
В США 19 человек пострадали при падении большого дерева на гараж
Большое дерево во время бури упало на гараж в американском штате Мэриленд: пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:55
сша
мэриленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_bbd9642c81742a9a238da5367e382eda.jpg
https://ria.ru/20200705/1573904143.html
сша
мэриленд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_bbd9642c81742a9a238da5367e382eda.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_339:0:3068:2047_1400x0_80_0_0_019ca350e00be3b68219f564d4be3dc3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_706:0:2753:2047_1400x0_80_0_0_b919fb9352e2aea4fc3b29165645914e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, мэриленд, в мире

В США 19 человек пострадали при падении большого дерева на гараж

04:55 06.07.2020
782
© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи
© REUTERS / Callaghan O'Hare
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большое дерево во время бури упало на гараж в американском штате Мэриленд: пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает местная пожарная служба.
Отмечается, что в гараже в населенном пункте Пасадена в момент падения дерева было более 20 человек. Шестеро из них не смогли сами выбраться из-под завалов, их вызволили прибывшие на место ЧП пожарные.
Разрушенный палаточный лагерь на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края
5 июля, 02:21
В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
"Отправлено (в больницы – ред.) 19 пациентов - 17 взрослых, два ребенка. Один в критическом состоянии, пятеро получили серьезные ранения, 13 – легкие, всех перевезли в пять местных больниц", - говорится в заявлении пожарных округа Анн-Арандел в Twitter.
Местное издание Capital Gazette пишет, что большая компания отмечала день рождения одного из детей, они укрылись в гараже, когда началась буря, уточнил представитель пожарных Расс Дэвис.
3361200
Обсудить 0
СШАМэрилендВ мире
Рекомендуем
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Карета скорой помощи, США
В США два небольших самолета столкнулись над озером
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве за шесть месяцев выпало порядка 70% годовой нормы осадков
Мессенджер Telegram на экране телефона
Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга
Американские доллары
Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за COVID-19
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Сержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
Лондон, Великобритания
СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян
Проверка цифровых пропусков
В Забайкалье отменили цифровые пропуска, введенные из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"
Дегустация мясной продукции
Как не ошибиться в выборе колбасы летом
Вакцина от коронавируса
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника ГЛОНАСС
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
00:16Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
00:12Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Лента новостейМолния