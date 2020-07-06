https://ria.ru/20200706/1573928581.html
Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы
Центризбирком Доминиканской Республики опубликовал первые данные подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым с большим отрывом лидирует кандидат РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:24
2020-07-06T15:45
луис абинадер
доминикана
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573836641.html
1
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луис абинадер, доминикана, в мире