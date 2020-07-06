Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573928581.html
Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы
Центризбирком Доминиканской Республики опубликовал первые данные подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым с большим отрывом лидирует кандидат РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:45
луис абинадер
доминикана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940986_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9674ffdb2d7c3e7916df9904c5f681a8.jpg
https://ria.ru/20200705/1573836641.html
1
доминикана
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940986_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9674ffdb2d7c3e7916df9904c5f681a8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940986_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_c043d8fe9651203a357bd8a1907e6574.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573940986_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_ae4aeb61837d7e5a4ac5282376bd41a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луис абинадер, доминикана, в мире

Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы

04:24 06.07.2020 (обновлено: 15:45 06.07.2020)
33156
© AP Photo / Tatiana FernandezЛуис Абинадер
Луис Абинадер
© AP Photo / Tatiana Fernandez
Луис Абинадер. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Центризбирком Доминиканской Республики опубликовал первые данные подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым с большим отрывом лидирует кандидат от оппозиции Луис Абинадер.
По результатам обработки 20 процентов бюллетеней, опубликованным в микроблоге избирательной комиссии в твиттере, Луис Абинадер от Современной революционной партии набирает 54,07 процента, Гонсало Кастильо из Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины) — 36,03 процента. Представитель "Народных сил" Леонель Фернандес получает 8,79 процента.
Кандидатами в президенты также являются Гильермо Морено из "Альянса страны", Хуан Коэн от партии "Гражданская воля" и Исмаэль Рейес из Институционально-демократической партии.
Подсчет голосов на избирательном участке в Санто-Доминго во время президентских выборов
5 июля, 01:31
Процедура выборов президента Доминиканы
869044
Обсудить 1
Луис АбинадерДоминиканаВ мире
Рекомендуем
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Тестирование на коронавирус
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Макрон назвал основные задачи нового правительства Франции
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Иранские специалисты работают на АЭС
СМИ: Израиль напал на ядерный объект в Иране
Корабль береговой охраны Украины
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Ева Грин на 73-й ежегодной премии Золотой глобус
Странная француженка с неприличной красотой. Еве Грин — 40
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Вид на Буэнос-Айрес
Аргентинские власти продлили срок переговоров по реструктуризации долга
Собор Святой Софии в Стамбуле
Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Собор Святой Софии в Стамбуле
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
00:16Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Лента новостейМолния