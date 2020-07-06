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Аргентинские власти продлили срок переговоров по реструктуризации долга
Власти Аргентины сделали новое предложение кредиторам по реструктуризации госдолга и продлили срок для его рассмотрения, следует из сообщения Министерства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:57
аргентина
экономика
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60
аргентина, экономика

Аргентинские власти продлили срок переговоров по реструктуризации долга

04:17 06.07.2020 (обновлено: 11:57 06.07.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл — РИА Новости. Власти Аргентины сделали новое предложение кредиторам по реструктуризации госдолга и продлили срок для его рассмотрения, следует из сообщения Министерства экономики страны.

"Аргентина объявила сегодня решение улучшить условия держателям внешнего долга по его обмену <…> в отличие от того, что было сделано изначально", — говорится в заявлении.

Кредиторы, быстро согласившиеся на реструктуризацию, получат более выгодные условия и компенсацию.
"Страна продлит срок истечения предложения до 17:00 по времени Нью-Йорка 4 августа", — говорится в сообщении.
Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты по реструктуризации долга, стремясь договориться с кредиторами. Последний истекает 24 июля.
Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62 процента объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.
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