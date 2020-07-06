Аргентинские власти продлили срок переговоров по реструктуризации долга

"Аргентина объявила сегодня решение улучшить условия держателям внешнего долга по его обмену <…> в отличие от того, что было сделано изначально", — говорится в заявлении.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62 процента объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.