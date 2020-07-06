Очередной рейс вывез почти 400 россиян из Нью-Йорка в Москву

"Совместно с коллегами из ПАО "Аэрофлот", Минкомсвязи и МИД России мы организовали уже двенадцатый по счету вывозной рейс для российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии. На него зарегистрировался 391 человек, в том числе 21 младенец. Несколько минут назад самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Хотел бы пожелать счастливого пути и мягкой посадки всем пассажирам", - сказал Антонов, чьи слова цитирует посольство РФ на своей странице в соцсети Facebook.