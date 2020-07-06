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https://ria.ru/20200706/1573928290.html
Очередной рейс вывез почти 400 россиян из Нью-Йорка в Москву
Очередной рейс "Аэрофлота" вылетел из Нью-Йорка и доставит россиян в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK. По данным посла РФ в США Анатолия Антонова, в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:13
распространение нового коронавируса
россия
аэрофлот
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, аэрофлот, москва, нью-йорк (город), сша

Очередной рейс вывез почти 400 россиян из Нью-Йорка в Москву

03:21 06.07.2020 (обновлено: 04:13 06.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 июл - РИА Новости. Очередной рейс "Аэрофлота" вылетел из Нью-Йорка и доставит россиян в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK. По данным посла РФ в США Анатолия Антонова, в Россию возвращаются почти 400 человек.
Как сообщалось на сайте посольства РФ в Facebook, это уже 12-й вывозной рейс из с США в Россию.
Зарегистрироваться на рейс могли граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Мурманской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Ульяновской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.
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"Совместно с коллегами из ПАО "Аэрофлот", Минкомсвязи и МИД России мы организовали уже двенадцатый по счету вывозной рейс для российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии. На него зарегистрировался 391 человек, в том числе 21 младенец. Несколько минут назад самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Хотел бы пожелать счастливого пути и мягкой посадки всем пассажирам", - сказал Антонов, чьи слова цитирует посольство РФ на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, в полетный список усилиями дипломатов удалось включить 52 человека, которые нуждались в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. "Среди них – лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность. Как всегда, в зоне особого внимания такая незащищенная категория, как наши молодые сограждане. Сегодня на Родину возвращается один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе "образовательного обмена", - уточнил Антонов.
Дипломат отметил, что с начала организованной эвакуации россиян из США удалось вывезти около 4 тысяч человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаРоссияАэрофлотМоскваНью-Йорк (город)США
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