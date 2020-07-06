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Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Число опасных погодных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой, это связано с процессами "взрывной конвекции" в атмосфере и столкновением северных и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T03:11
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений

03:11 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число опасных погодных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой, это связано с процессами "взрывной конвекции" в атмосфере и столкновением северных и южных воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. Влага - это источник опасных явлений. Поэтому, действительно, во многих регионах Европейской России, Западной Сибири и Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда опасных явлений: грозы, интенсивные ливни, молнии, сильнейшие порывы ветра", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс.
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