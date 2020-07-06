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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, россия, воз, франция, китай, сша

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

03:05 06.07.2020 (обновлено: 10:26 06.07.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Вакцина от коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.

"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса. — Прим. ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — сказала она.

Российский Минздрав уже одобрил два препарата для лечения COVID-19 — "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар", а также "Арепливир", производством которого занимается компания "Промомед".
Сваминатан напомнила, что у ВОЗ есть программа "Тесты солидарности", направленная на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавирусной инфекции. Она также выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.
Сейчас Россия в "Тестах солидарности" не участвует. По данным агентства, к программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.
Кроме того, в настоящее время проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи, тестированием этой вакцины совместно с этим центром занимается Министерство обороны, которое уже сообщало о хорошем самочувствии добровольцев после двух недель испытаний. Параллельно тестирование идет в Сеченовском университете. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВОЗФранцияКитайСША
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