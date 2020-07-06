СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян

Некоторым россиянам, по данным издания, запретят въезжать в Соединенное Королевство, а их счета в британских банках заморозят. Как пишет Financial Times, в списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".

В черный список Рааба войдут имена причастных, по мнению Лондона, к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции, по информации издания, вступят в силу немедленно.

Издание сообщает, что в перечне, по всей видимости, будут значиться также имена подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи

"При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", — прокомментировал газете планы введения санкций Доминик Рааб.

По его словам, позднее в этом году черный список планируют расширить: под ограничения могут попасть люди, подозреваемые в коррупции, а также лица, которых подозревают в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

При этом Рааб признал, что "несколько обеспокоен" тем, как новый санкционный режим скажется на двусторонних отношениях. Однако, по словам главы МИД Британии, "с моральной точки зрения так будет правильно сделать". Он добавил, что дело Магнитского, которого он назвал " Солженицыным своего поколения", "очень близко его сердцу".

В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Борис Джонсон, возглавлявший на тот момент МИД Великобритании, и замглавы МИД Тарик Ахмад. Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить ограничения в отношении тех, кто якобы нарушает права человека, вступил в силу в мае 2018 года. Положения документа могут применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатсявозглавлявший на тот момент МИД Великобритании, и замглавы МИД Тарик Ахмад.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский , которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО " Матросская тишина " в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.