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СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:25
россия
доминик рааб
джамаль хашукджи
матросская тишина
александр солженицын
саудовская аравия
великобритания
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573392792.html
Про пытки и угнетения - это зачётно было сказано, особенно если вспомнить историю Британии, которая только и делала, что порабощала, пытала и угнетала. С другой стороны оно и к лучшему - меньше наших будут по всяким британиям шляться.
255
Маленькая, злобная, рабовладельческая Британия. Надо их окружить на их островке и объявить им континентальную блокаду, как Наполеон с Павлом планировали, да жаль не сбылось.
219
72
россия
саудовская аравия
великобритания
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, доминик рааб, джамаль хашукджи, матросская тишина, александр солженицын, саудовская аравия, великобритания, в мире

СМИ: Британия введет персональные санкции против россиян

03:03 06.07.2020 (обновлено: 10:25 06.07.2020)
30510
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского", об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на самого министра.
Некоторым россиянам, по данным издания, запретят въезжать в Соединенное Королевство, а их счета в британских банках заморозят. Как пишет Financial Times, в списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".
В черный список Рааба войдут имена причастных, по мнению Лондона, к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции, по информации издания, вступят в силу немедленно.
Издание сообщает, что в перечне, по всей видимости, будут значиться также имена подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
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"При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", — прокомментировал газете планы введения санкций Доминик Рааб.

По его словам, позднее в этом году черный список планируют расширить: под ограничения могут попасть люди, подозреваемые в коррупции, а также лица, которых подозревают в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.
При этом Рааб признал, что "несколько обеспокоен" тем, как новый санкционный режим скажется на двусторонних отношениях. Однако, по словам главы МИД Британии, "с моральной точки зрения так будет правильно сделать". Он добавил, что дело Магнитского, которого он назвал "Солженицыным своего поколения", "очень близко его сердцу".
В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.
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Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить ограничения в отношении тех, кто якобы нарушает права человека, вступил в силу в мае 2018 года. Положения документа могут применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатся Борис Джонсон, возглавлявший на тот момент МИД Великобритании, и замглавы МИД Тарик Ахмад.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете The Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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РоссияДоминик РаабДжамаль ХашукджиМатросская тишинаАлександр СолженицынСаудовская АравияВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Про пытки и угнетения - это зачётно было сказано, особенно если вспомнить историю Британии, которая только и делала, что порабощала, пытала и угнетала. С другой стороны оно и к лучшему - меньше наших будут по всяким британиям шляться.
6 июля, 04:31
Mar Nightmare
233600016
Маленькая, злобная, рабовладельческая Британия. Надо их окружить на их островке и объявить им континентальную блокаду, как Наполеон с Павлом планировали, да жаль не сбылось.
6 июля, 04:00
TTut_en
191610120
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