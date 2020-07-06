Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц

"Так, японский Национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры, не дают полностью распознать лицо и почти не видны человеческому глазу. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который скрывает наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, наращенными прядями. Этот метод лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей", — привел пример эксперт.