Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Методы противодействия системе распознавания лиц есть — начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков, вплоть до самых современных решений. Однако не факт, что современные технологии, которые постоянно совершенствуются, удастся обмануть, рассказал "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей карантина, с другой — может использоваться, в том числе, с целью мошенничества. Исходя из этих тезисов, на фоне протестов в Гонконге началась активная разработка систем, девайсов и механизмов, способных запутать алгоритмы по распознаванию лиц, рассказал он.
"Так, японский Национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры, не дают полностью распознать лицо и почти не видны человеческому глазу. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который скрывает наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, наращенными прядями. Этот метод лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей", — привел пример эксперт.