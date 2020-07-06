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Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц
Методы противодействия системе распознавания лиц есть — начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков, вплоть до самых... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:07
гонконг
технологии
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гонконг
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гонконг, технологии

Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц

02:29 06.07.2020 (обновлено: 12:07 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле"
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Методы противодействия системе распознавания лиц есть — начиная с накладных усов и бороды, а также надвинутой на глаза шапки и огромных очков, вплоть до самых современных решений. Однако не факт, что современные технологии, которые постоянно совершенствуются, удастся обмануть, рассказал "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Систему распознавания лиц часто ругают за вторжение в частную жизнь и доступ к приватной информации изучаемого человека. С одной стороны, она эффективно выявляет преступников и нарушителей карантина, с другой — может использоваться, в том числе, с целью мошенничества. Исходя из этих тезисов, на фоне протестов в Гонконге началась активная разработка систем, девайсов и механизмов, способных запутать алгоритмы по распознаванию лиц, рассказал он.

"Так, японский Национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры, не дают полностью распознать лицо и почти не видны человеческому глазу. Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который скрывает наиболее важные для распознавания части лица за рисунками, наращенными прядями. Этот метод лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей", — привел пример эксперт.

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