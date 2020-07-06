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Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
Июнь нынешнего года занял третье место среди самых теплых первых месяцев лета в России за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T02:01
россия
чукотка
роман вильфанд
гидрометцентр
хабаровский край
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россия, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр, хабаровский край, общество

Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений

02:01 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Июнь нынешнего года занял третье место среди самых теплых первых месяцев лета в России за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Июнь вышел среди предыдущих лет на третье место после 2012 и 2016 года. Понятно, что это средняя температура. Она осредняется по ряду реперных станций, около 70, где самые длинные ряды данных. Оказалось, что он на третьем месте", - сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что по регионам России температурные аномалии распределились неравномерно.
"В центральных и южных районах достаточно тепло, превышена норма на два и более градуса. Рекордно тепло было в арктическом регионе - Колыма, Якутия, Чукотка. Там отклонение плюс шесть - восемь градусов", - уточнил Вильфанд.
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РоссияЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрХабаровский крайОбщество
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