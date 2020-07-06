Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Июнь нынешнего года занял третье место среди самых теплых первых месяцев лета в России за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Июнь вышел среди предыдущих лет на третье место после 2012 и 2016 года. Понятно, что это средняя температура. Она осредняется по ряду реперных станций, около 70, где самые длинные ряды данных. Оказалось, что он на третьем месте", - сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что по регионам России температурные аномалии распределились неравномерно.
"В центральных и южных районах достаточно тепло, превышена норма на два и более градуса. Рекордно тепло было в арктическом регионе - Колыма, Якутия, Чукотка. Там отклонение плюс шесть - восемь градусов", - уточнил Вильфанд.
Он пояснил, что самые большие отрицательные аномалии, до минус двух градусов, были на юге Урала и в Хабаровском крае.