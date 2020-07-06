Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений

"Июнь вышел среди предыдущих лет на третье место после 2012 и 2016 года. Понятно, что это средняя температура. Она осредняется по ряду реперных станций, около 70, где самые длинные ряды данных. Оказалось, что он на третьем месте", - сказал Вильфанд.