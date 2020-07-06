https://ria.ru/20200706/1573927744.html
В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
Двадцать один человек задержан в Портленде (США, штат Вашингтон) после столкновений демонстрантов с правоохранителями, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:49
2020-07-06T01:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, портленд, вашингтон (штат), сша, в мире