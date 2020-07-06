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В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
Двадцать один человек задержан в Портленде (США, штат Вашингтон) после столкновений демонстрантов с правоохранителями, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:49
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джордж флойд, портленд, вашингтон (штат), сша, в мире

В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией

01:49 06.07.2020
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© AP Photo / Johnny Huu NguyenСержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
Сержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
© AP Photo / Johnny Huu Nguyen
Сержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Двадцать один человек задержан в Портленде (США, штат Вашингтон) после столкновений демонстрантов с правоохранителями, сообщила местная полиция.
В ночь на воскресенье полиция оттеснила демонстрантов, которые бросали в нее петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.
Полиция в США
Вчера, 08:11
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Задержанные подозреваются в нарушении общественного порядка, нападении на полицию и массовых беспорядках. Кроме того, некоторых из них подозревают в нанесении ущерба государственному имуществу и нападении на офицеров Федеральной службы охраны США.
В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как белый полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа Флойда. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор.
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Джордж ФлойдПортлендВашингтон (штат)СШАВ мире
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01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
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