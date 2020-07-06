В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией

В ночь на воскресенье полиция оттеснила демонстрантов, которые бросали в нее петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Задержанные подозреваются в нарушении общественного порядка, нападении на полицию и массовых беспорядках. Кроме того, некоторых из них подозревают в нанесении ущерба государственному имуществу и нападении на офицеров Федеральной службы охраны США.